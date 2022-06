L’Italien s’est confié au sujet de sa vie privée notam­ment main­te­nant que l’on sait qu’il n’est plus en couple avec la joueuse austra­lienne Ajla Tomljanovic. Et même s’il estime que ce n’est pas un problème pour lui, il ne veut néan­moins pas rester céli­ba­taire trop longtemps.

« Aujourd’hui, je suis céli­ba­taire mais ce n’est pas quelque chose que je recherche. C’est juste quelque chose qui se passe en ce moment. Du coup, ma vie a un peu changé, je passe plus de temps avec mon équipe, et j’ai aussi pu profiter davan­tage de ma famille quand j’ai été blessé notam­ment. Je ne vais pas me plaindre car je trouve cette nouvelle vie assez plaisante. »