Tous les joueurs du circuit ou presque utilisent la palette des outils des réseaux sociaux. Si Facebook semble un peu plus has been, Twitter et Instagram tiennent encore la corde d’autant que Twitter est un vrai outil notamment pour les médias. Logique donc que Matteo Berrettini, absent, ouvre un compte pour communiquer sur son actualité. Pour l’instant, l’Italien n’a que 200 membres mais ce chiffre devrait augmenter rapidement.