Présent cette semaine à Malaga malgré son forfait et sa bles­sure au pied, Matteo Berrettini a tenu à faire le dépla­ce­ment afin de soutenir l’équipe d’Italie, quali­fiée en demi‐finales après une victoire face aux États‐Unis (2−1) ce jeudi.

Longuement inter­rogé par nos confères d’Ubitennis, Matteo a notam­ment répondu à une ques­tion concer­nant les anec­dotes à propos de ses compa­triotes. Et visi­ble­ment, le jeune Lorenzo Musetti possède des goûts musi­caux particuliers.

« Voyons voir… Musetti choisit la musique de fond, il vit prati­que­ment avec la musique en perma­nence. Et puis je ne sais pas comment il fait… il est de 2002 et écoute de la musique des années 70, il écoute certaines choses que je ne connais­sais même pas… Pour ce qui est de la vie de groupe, les autres sont obsédés par un jeu de cartes qui s’ap­pelle ‘séquence’, je crois… pour le reste, on n’a pas vrai­ment d’hymne, peut‐être une chanson que les autres jouent par super­sti­tion, c’est « Night Before Exams », ce qui corres­pon­drait au thème… Mais on n’a pas de grands rituels super­sti­tieux, à part s’as­seoir aux mêmes places dans les tribunes. »