Récemment invité sur la chaîne Youtube du déjanté Sinnaggagghiri, Matteo Berrettini, invité à s’ex­primer sur plusieurs sujets dont les tour­nois du Grand Chelem et notam­ment Roland‐Garros, n’a pas pu s’empêcher de faire une blague à propos de la Porte d’Auteuil et d’un certain joueur espagnol…

« Quand je pense à Roland‐Garros, je pense toujours à Rafael Nadal parce qu’il en a gagné 84 (rires) et c’est très diffi­cile de ne pas penser à lui. C’est un peu plus morose et un peu plus sombre que l’Australie et le temps est aussi plus frais. Mais c’est un Grand Chelem. L’Open d’Australie ? Ils l’ap­pellent le « Happy Slam », je le quali­fie­rais d’éner­gique et enso­leillé parce qu’il fait toujours beau et chaud et parce que les gens sont passionnés de tennis. Il y a une belle énergie, propre et saine. »