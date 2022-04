Dans l’ordre, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer sont logi­que­ment ceux qui comptent le plus d’abonnés sur les réseaux sociaux et notam­ment sur Instagram. Mais les trois légendes n’ont pas les fans les plus actifs.

Avec son million d’abonnés (1,3 exac­te­ment), Matteo Berrettini est le joueur qui suscite le plus d’in­te­rac­tions, c’est‐à‐dire de j’aimes, de commen­taires ou encore d’en­re­gis­tre­ments sur sa page. Il devance Daniil Medvedev qui a un taux d’en­ga­ge­ment de la part de ses abonnés de 12,5%.

Roger Federer complète le podium. Stefanos Tsitsipas et Alexander Zverev suivent. Novak Djokovic et Rafael Nadal sont eux assez largués dans le domaine. Il n’y a bien qu’en dehors du court que l’on peut tenir ce genre de propos !