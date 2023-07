Le circuit n’a jamais été aussi glamour.

Si le couple Tsitsipas/Badosa ne cesse d’inonder les réseaux, Matteo Berrettini qui vit lui aussi une belle histoire d’amour avec une manne­quin aurait décidé visi­ble­ment de fran­chir le pas et de se marier avec la sémillante Melissa Satta.

Harcelé et critiqué depuis le début de cette idylle, le fait d’of­fi­cia­liser son union va sûre­ment permettre à Matteo d’être plus tran­quille d’au­tant qu’en Italie on ne rigole pas quand il s’agit de se marier.

A Wimbledon, Matteo a démontré qu’il était bien de retour au premier plan et s’il arrive en forme à l’US Open, il sera un vrai outsider du tournoi.