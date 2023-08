Dans un long entre­tien donné à un média espa­gnol, l’an­cien joueur italien Paolo Bertolucci revient sur les éléments qui peuvent faire tourner une carrière, un message adressé à son compa­triote Sinner et qui fait surement suite aux erre­ments de Berrettini.

« Avant, il n’y avait pas d’école, donc tout le monde était un peu auto­di­dacte. Autrefois, on accor­dait beau­coup d’at­ten­tion au talent et peu à l’as­pect physique. Ni à l’as­pect mental. On ne savait pas si les garçons de seize ans étaient heureux d’être le ving­tième du monde ou si, au contraire, ils rêvaient d’at­teindre le sommet. Par exemple : Sinner ne peut évidem­ment pas être Alcaraz pour une ques­tion de struc­ture physique, mais s’il continue à travailler et à améliorer son physique, sa puis­sance, s’il a une vie de couple ordonnée… Regardez Federer, Nadal ou Nole, tous avec une femme qui les soutient, mais en arrière‐plan. Le drame, c’est quand l’in­verse se produit et qu’ils cherchent les feux de la rampe. C’est vrai pour tous les sports.