De retour sur le circuit à Stuttgart, la joueuse cana­dienne revient avec un nouvel état d’es­prit notam­ment depuis qu’elle a entamé une vraie trans­for­ma­tion en prati­quant la médi­ta­tion et en faisant beau­coup de yoga.

« J’ai juste cette oppor­tu­nité aussi parce que j’ai toujours voulu faire quelque chose comme ça. Cela m’a vrai­ment aidé à m’éloi­gner du monde du tennis. J’étais dans ma propre bulle de médi­ta­tion complète, de yoga, de tout ce truc hippie, que j’adore. Je prends en quelque sorte beau­coup de ce que j’ai appris là‐bas et je le ramène en tournée. Je me souviens à quel point je me sentais bien lors de cette retraite et si je peux prendre des trucs et les apporter en tournée, je pense que m’ai­dera vrai­ment à main­tenir ma santé mentale »