Alors que les joueurs vont être au repos forcé en raison de l’annulation du tournoi d’Indian Wells, Stefanos Tsitsipas va en profiter pour passer son permis de conduire. « Maintenant, je peux enfin obtenir mon permis de conduire » a lâché le Grec sur son compte Twitter.

Now I can finally get my driving license ! 😅💪🏼

— Stefanos Tsitsipas (@StefTsitsipas) March 9, 2020