Alors qu’il ne manque plus que trois semaines à Novak Djokovic pour devenir le joueur, hommes et femmes confondus, ayant passé le plus de temps à la place de numéro un mondial (374 semaines contre 377 pour Steffi Graf), Billie Jean King s’est étonnée du fait que lors­qu’on recherche cette infor­ma­tion suer internet, ce soit le nom du Serbe qui sorte en premier.

En bonne défen­seuse du droit des femmes, l’Américaine a donc tenu à recti­fier publi­que­ment les choses. « Nouvelle campagne préférée : Correct The Internet. C’est une initia­tive mondiale créée pour corriger les préjugés et aider à rendre les femmes spor­tives plus visibles. Lorsque l’on cherche : ‘Quel joueur de tennis a passé le plus long­temps classé numéro 1 mondial ?’, les résul­tats donnent souvent Novak Djokovic, mais les faits disent qu’il s’agit en fait de Stefanie Graf. Novak va bientôt reven­di­quer la place, mais il est impor­tant de recon­naître Steffi pour lui donner l’hon­neur qu’elle mérite », a écrit Billie Jean King sur son compte Instagram.

Une belle initia­tive qui permet de réta­blir certaines vérités cachées…