Présent cette semaine en Inde pour soutenir son fils, Léo, qui parti­ci­pait au Challenger de Chennai, Bjorn Borg a pris le temps de revenir sur la dernière édition de la Laver Cup où il était capi­taine de Team Europe dont faisait partie Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray et Roger Federer.

Et le Suédois a livré une anec­dote à propos de l’Espagnol qui passait plusieurs heures sur le court afin de perfec­tionner son jeu. « Nous avions l’ha­bi­tude de passer cinq ou six heures par jour à nous entraîner. Lors de la Laver Cup, ils ouvraient les courts à 6 heures du matin parce que Rafa voulait servir pendant une heure avant de commencer à s’en­traîner. Je n’ai jamais vu un joueur passer autant de temps sur un court de tennis. Il est l’un des plus grands, il consacre telle­ment de temps à son jeu. C’est incroyable. »