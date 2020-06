Dans l’émission de l’ATP et la WTA animée par Mathek-Sands et en compagnie de Martina Navratilova, James Blake a évoqué l’implication des jeunes dans l’affaire Georges Floyd. Pour lui, c’est très émouvant de voir que Coco Gauf ou Naomi Osaka ont pris le sujet avec tant d’énergie et de détermination : « L’avenir leur appartient, elles ouvrent de nouvelles perspectives car elles ne sont pas satisfaites du statu quo. Depuis des années, tant de barrières ont déjà été abattues grâce au courage et aux performances de personnes comme comme Serena et Venus, Arthur Ashe on encore Althea Gibson »