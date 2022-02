Au cours d’une inter­view avec nos confrères de Tennis Legend, Bob Sinclar, Disc‐Jockey fran­çais bien connu de la scène musi­cale mondiale, a raconté le jour où il a été invité à mixer pour les 30 ans de Roger Federer.

« Six mois avant ses 30 ans, coup de télé­phone de Mirka. Est‐ce que ta propo­si­tion tient toujours ? On fait une petite fête de 70 personnes à Zurich. Il (Federer) m’a dit : ‘Je te remercie d’être là car c’est quelque chose que je ne peux pas faire dans la vraie vie. Si je me retrouve dans un club, mes spon­sors ne vont pas aimer et je ne peux pas le faire en tant qu’ath­lète de haut niveau.’ Donc il était là, AC/DC, il aime bien le rock ! », a déclaré le compo­si­teur et produc­teur tricolore.