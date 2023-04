Benjamin Bonzi passe le 1er tour du Masters 1000 de Monte‐Carlo grâce à une victoire sur Bernabe Zapata Miralles (43e) ce lundi : 6–1, 7–5.

Cette victoire risque d’ap­porter beau­coup de confiance au 50e joueur mondial, blessé aux adduc­teurs lors de sa défaite en finale du tournoi de Marseille le 26 février dernier et battu 6–0, 7–6(2) par le 114e mondial Pavel Kotov en huitièmes de finale la semaine dernière à Marrakech pour son retour.

« Je suis un pur terrien !, a lâché le Nîmois avant de rede­venir plus sérieux quelques instants plus tard. La diffé­rence est que sur dur, je n’ai pas besoin de reculer, comme je dois le faire sur terre battue. Pour moi, la terre battue évoque trop les matchs qui durent sept heures, les batailles inter­mi­nables, mais ça va mieux main­te­nant. J’ai parfois des appré­hen­sions sur le rebond de la balle sur terre battue, alors que sur dur, je n’ai pas peur. Donc, je dois trouver le bon équi­libre, et ne pas trop reculer, mais ne pas trop avancer non plus pour ne pas être pris par les grandes trajec­toires. Ces surfaces sont très diffé­rentes. La plus grande diffé­rence pour moi c’est que je dois jouer de plus loin sur terre battue. »

De votre envoyé spécial à Monte‐Carlo