Alors qu’il se prépare pour la sixième édition de la Laver Cup (22 au 24 septembre à Vancouver), où il sera une nouvelle fois le capi­taine de la Team Europe, la légende Bjorn Borg a fait une révé­la­tion au média The Globe And Mail.

« Non, mais ma femme [Patricia Östfeld] est en train d’écrire un livre sur ma vie qui sortira l’année prochaine. Il sera publié en suédois et en anglais. Nous avons donc beau­coup de discus­sions agréables sur ma vie. C’est diffi­cile car il y a de choses qu’elle ne savait pas et elle n’est parfois pas très contente de ce que je lui raconte. Je suis heureux qu’elle le fasse. Nous sommes ensemble depuis 23 ans et elle me connaît bien », a raconté le Suédois, vain­queur de 11 titres du Grand Chelem.