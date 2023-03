De passage sur la scène du CloudFest 2023 à Rust en Allemagne, Boris Becker a fait quelques confi­dences à Fraser Masefield. Il a notam­ment admis qu’il n’était pas prêt à devenir riche et célèbre lors­qu’il a remporté Wimbledon en 1985.

« J’ai gagné mon premier million à l’âge de 17 ans. Pour un jeune joueur, c’est beau­coup d’argent… C’est proba­ble­ment encore le cas aujourd’hui. Mais en 1985, c’était énorme. Ensuite, vous vous entourez d’agents et d’avo­cats et vous dirigez une entre­prise appelée ‘Boris Becker inc’. Mais vous avez 17 ans, vous avez 20 ans, vous avez 25 ans et ça continue. Ensuite, vous terminez votre carrière et, en fin de compte, vous n’avez pas étudié la finance, le commerce… Vous êtes un sportif et vous faites confiance aux gens qui vous accom­pagnent. Ils vous montrent un contrat que vous pouvez lire, mais vous devez faire confiance à votre propre juge­ment, à celui de vos parents et à celui de votre avocat », a expliqué le sextuple vain­queur en Grand Chelem, sortie de sa prison de Londres avant Noël grâce à un programme de libé­ra­tion anti­cipée dédiée aux étran­gers, alors qu’il avait été condamné en avril 2022 à deux ans et demi de prison pour fraude fiscale.