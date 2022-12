Sa première inter­view après sa sortie de prison était très attendue. Boris Becker s’est donc livré avec beau­coup d’émo­tion lors d’une émis­sion tv ce mardi soir. Il a joué la carte de la trans­pa­rence évoquant un séjour qui va le marquer pour l’éter­nité. On ne sort jamais indemne d’un « séjour » dans une cellule.

« En prison, tu n’es plus personne et cela je m’en suis vite aperçu. Tu es un simple numéro. D’ailleurs personne ne m’a appelé par mon prénom, et les autres prison­niers se souciaient pas de savoir si j’étais une ancienne star du tennis. J’ai pu nouer des rela­tions de confiance avec trois prison­niers qui m’ont sauvé la vie. En octobre, un autre disait vouloir me tuer. Il m’a même expliqué comme il allait s’y prendre, heureu­se­ment j’avais le soutien de mes « amis » et tout est rentré dans l’ordre. J’ai essayer d’oc­cupé mon temps comme je pouvais, j’ai enseigné l’an­glais mais aussi les mathé­ma­tiques. J’ai aussi été leur prépa­ra­teur physique. Heureusement que j’ai eu ces quelques occu­pa­tions, sinon, je serai devenu fou »