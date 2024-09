Comme le souligne le site Tennisupdate lors de son 3ème mariage, l’an­cien cham­pion alle­mand a carré­ment oublier sciem­ment de convier deux de ses enfants ce qui fait un peu désordre surtout quand on a expliqué à tous les médias que l’on avait changé d’at­ti­tude suite à son séjour en prison en Grande‐Bretagne.

Si ses deux fils de sa première union avec Barbara Feltus étaient de la fête, son unique fille et son fils Amadeus n’ont pas pu assister à cet heureux évènement.

Lilly Becker la mère d’Amadeus s’est exprimée au maga­zine Bunte et elle n’ar­rive pas à trouver une expli­ca­tion : « Bien sûr, il se demande pour­quoi il n’a pas été invité et pour­quoi son père ne lui a rien dit. Il n’est plus un enfant. Il a 14 ans ! Se comporter comme cela avec son fils, c’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase »