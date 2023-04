À quelques jours de la sortie du docu­men­taire diffusé par Apple TV consacré à la vie de Boris Becker, « Boom ! Boom ! Le monde contre Boris Becker », (un docu­men­taire réalisé par Alex Gibney et produit par John Battsek, tous deux lauréats d’un Oscar, qui ont eu accès à l’an­cien cham­pion alle­mand pendant plus de trois ans, jusqu’à sa condam­na­tion en 2022), le plus jeune lauréat de Wimbledon de l’his­toire s’est confié chez nos confrères argen­tins de La Nacion.

En entre­tien au cours duquel Becker est notam­ment revenu sur ses condi­tions de détention.

« C’était très diffi­cile. La prison est une puni­tion très sévère, et elle est censée l’être, et quiconque dit que la vie en prison est facile est un menteur. La vie y est très dure, c’est la survie du plus fort et chaque jour, il faut trouver un moyen de survivre. Cela m’a appris quelque chose que je savais peut‐être déjà, mais que je n’avais jamais eu à appli­quer dans la vie, et tout ce que j’ai appris a continué à m’aider lorsque j’ai retrouvé ma liberté. La vérité est que cela a été très, très dur, mais j’ai fait la paix avec cette partie de ma vie, j’ai accepté ce qui s’est passé, et j’es­père vrai­ment avoir appris. Si la prison ne vous rend pas humble, je ne sais pas ce qui le fait… Quand vous perdez tout et que vous êtes dans une petite cellule pendant 231 jours, si cela ne vous rend pas humble, c’est que vous êtes perdu. »