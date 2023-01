Après les féli­ci­ta­tions de Roger Federer qui sont arri­vées hier soir, Rafael Nadal a lui aussi rendu hommage à Novak Djokovic pour son 22ème titre. Un acte que Boris Becker a tenu à saluer comme il se doit.





« C’est un acte de grande classe de la part de Rafael Nadal » a expliqué Boris Becker lors de la publi­ca­tion d’une story sur son compte Instagram.

Au début de leur carrière, cette tradi­tion n’était pas de mise au sein du Big3.

Depuis quelques temps, c’est le cas et l’on peut s’en féliciter.

Cela confirme que sans être obli­ga­toi­re­ment des amis, ces cham­pions se respectent et ont conscience de ce qu’ils repré­sentent dans le tennis mondial actuel­le­ment et plus globa­le­ment pour l’his­toire de ce sport.