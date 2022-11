C’est bientôt la fin du calvaire péni­ten­tiaire pour l’an­cienne star du tennis allemand.

Incarcéré depuis le mois d’avril à la prison d’Huntercombe, à l’ouest de Londres, après sa condam­na­tion à deux ans et demi de prison pour fraude fiscale, Boris Becker va être auto­risé à quitter sa prison le mois prochain et sera immé­dia­te­ment expulsé du sol britan­nique dans le cadre d’un programme de libé­ra­tion anti­cipée qui permet à « tout ressor­tis­sant étranger purgeant une peine à durée déter­minée passible d’être expulsé du Royaume‐Uni d’être retiré de prison et expulsé jusqu’à 12 mois avant le premier point de libé­ra­tion de sa peine ».

Une aubaine pour l’an­cien triple vain­queur de Wimbledon qui va donc pour­voir passer les fêtes en famille et purger le reste de sa peine dans son pays natal, en Allemagne, sous liberté conditionnelle.