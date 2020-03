Comme dans de nombreux pays dans le monde, le Canada a pris des mesures de confinement. Eugenie Bouchard le vit donc de son côté. Toujours très active sur les réseaux sociaux, la Canadienne a posté un message décalé où elle écrit : « Je ne me plains pas, mais j’ai l’impression que la quarantaine serait beaucoup plus amusante avec un petit ami. » Autant dire que les commentaires n’ont pas tardé avec des garçons qui n’ont pas hésité à tenter leur chance. De quoi faire sourire dans cette période de crise.

not complaining, but i feel like quarantine would be a lot more fun with a boyfriend

— Genie Bouchard (@geniebouchard) March 18, 2020