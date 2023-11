Ce vendredi sur Twitter, Eugenie Bouchard a raconté une anec­dote amusante impli­quant un doua­nier et… Novak Djokovic.

« À la douane en Allemagne, quand j’ai dit à l’agent que je conti­nuais vers l’Espagne pour jouer un tournoi de tennis, il m’a dit : ‘Oh, vous êtes donc une profes­sion­nelle ? Comme Novak Djokovic ?’ Oui, monsieur, c’est exac­te­ment ça », a relaté la fina­liste de Wimbledon 2014.

At customs in Germany and when I tell the officer I’m conti­nuing on to Spain to play a tennis tour­na­ment he goes ‘Oh so you are a profes­sional ? Like Novak Djokovic?’ Yes sir, just like that 😂