Eugénie Bouchard est souvent intéressante à suivre en conférence de presse. Après sa victoire, la Canadienne a répondu avec humour à un journaliste qui lui demandait ce qu’elle faisait pour s’occuper dans sa chambre.

« Tu me demandes si j’ai amené des animaux en peluche avec moi ? Non. J’ai amené des livres. Et j’ai des abonnements à Netflix et Hulu. C’est cela qui m’aide à tenir. Et puis, il faut simplement accepter la situation, la comprendre. Si c’est ce qu’il faut endurer pour pouvoir travailler, je serai ravie de le faire », a-t-elle détaillé.