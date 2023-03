L’ATP a eu la bonne idée d’aller inter­roger l’en­traî­neur de Tommy Paul, auteur d’un début de saison remar­quable avec notam­ment une demi‐finale à l’Open d’Australie (défaite en trois sets contre Novak Djokovic). Le coach Brad Stine a raconté une anec­dote amusante qui remonte au Masters 1000 de Paris‐Bercy en novembre dernier, où son joueur a battu Rafael Nadal au 2e tour (3−6, 7–6, 6–1).

« L’année dernière, c’est ce qu’il a fait, il a joué contre de nombreux joueurs de haut niveau parce qu’il attei­gnait au moins les quarts de finale. C’était d’ailleurs une blague entre nous : à un moment donné, après avoir atteint trois, quatre, cinq quarts de finale, on s’est dit que les quarts, c’était notre affaire, qu’on n’ira pas plus loin. Quand il a battu Rafael Nadal à Paris‐Bercy (en 16es de finale, ndlr), je suis arrivé dans les vestiaires après le match et je lui ai dit : ‘Mec, est‐ce que je devrais réserver nos vols pour demain soir ? Parce que tu sais que nous n’irons pas au‐delà des quarts de finale’. Il riait, mais ensuite il a vrai­ment perdu en quarts de finale et on s’est dit ‘Bon sang’. Nous plai­san­tions en disant que l’année 2023 serait celle des demi‐finales, puis il a atteint le dernier carré en Australie et, à Acapulco, je lui ai dit : ‘Tu sais quoi, faisons des demi‐finales ou mieux, mais pas unique­ment des demies !’. »