Les Connors, père et fils, étaient visi­ble­ment en très grande forme sur leur dernier podcast, Advantage Connors.

Car après la sortie très viru­lente et remar­quée de Jimmy sur les hypo­crites autour du cas Novak Djokovic un an seule­ment après avoir été expulsé d’Australie et jugé par le monde entier ou presque, c’est au tour du fils, Brett, de sortir la sulfateuse.

« Tous les gens qui vous disaient quel homme mépri­sable il était, quelle merde il était, main­te­nant ils sont comme, ‘euh non, ce n’était pas moi’. C’est à se demander si ces personnes ne suivent pas seule­ment le sens du vent. Parce que cela n’a jamais été son raison­ne­ment (d’être anti‐vax, ndlr), pour tout cela c’était un raison­ne­ment de merde. Son raison­ne­ment était très instruit et réfléchi. ‘Mon corps est en bonne santé, je suis un athlète, je gagne ma vie grâce à mon corps’. Mais il a été traité comme s’il était un bouffon. »