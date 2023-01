J‑7 avant la sortie de la série Netflix « Break Point », qui plon­gera les fans de tennis dans les coulisses de la saison 2022.

Parmi les stars de cette produc­tion inspirée de « Formula 1, drive to survive », Nick Kyrgios a été suivi durant l’Open d’Australie. Une mauvaise nouvelle pour Liam Broady, battu au 1er tour par l’Australien l’année dernière (6−4, 6–4, 6–3).

« J’ai parlé à Kyrgios hier et il a dit que j’étais dans le premier épisode de Netflix. J’espérais qu’il était juste en train de me faire marcher. Que tout le monde prie pour moi afin que je ne sois pas dans le premier épisode de Netflix à me faire fesser sur la John Cain Arena », a ironisé le Britannique.

🤭🤭🤭 — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) January 6, 2023

Vivement le 13 janvier !