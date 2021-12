Sergi Bruguera a donné une longue inter­view à nos confrères de Puntodebreak, Il revient sur sa carrière et nous livre une anec­dote assez drôle concer­nant Roger Federer qu’il avait battu 6–1, 6–1 à l’époque.

« On a fait beau­coup de blagues là‐dessus, j’ai même une anec­dote qui me revient à ce sujet. Je travaillais avec Richard Gasquet à l’époque et il savait bien sûr que je l’avais battu 6–1 et 6–1. Un jour, nous croi­sons Federer et Richie dit : « Roger, voici quel­qu’un qui t’a battu à son époque » Et là, Roger répond : « Oui, oui, je me souviens, je pensais que j’al­lais le battre faci­le­ment ce jour‐là parce qu’il venait d’une bles­sure, mais il m’a dominé 6–2 et 6–1 ». J’ai été surpris par sa réponse car tout le monde sait que Roger a une très bonne mémoire. J’ai donc rectifié le tir : ‘Non, Roger, c’était 6–1 et 6–1 ».