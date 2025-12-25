Interrogé par nos confrères de Championnat, Alexander a évoqué un problème récur­rent lors de ses prises de paroles.

« Les médias sont le deuxième plus vieux métier du monde. Ils font de tout. Hélas, presque toutes les inter­views traduites de l’an­glais vers le russe sont truf­fées d’er­reurs. Elles passent complè­te­ment à côté du sens. J’en ai discuté avec mon équipe : je leur dis une chose, ils traduisent comme ils veulent et diffusent le tout à tous les médias. »