Interrogé par nos confrères de Championnat, Alexander a évoqué un problème récurrent lors de ses prises de paroles.
« Les médias sont le deuxième plus vieux métier du monde. Ils font de tout. Hélas, presque toutes les interviews traduites de l’anglais vers le russe sont truffées d’erreurs. Elles passent complètement à côté du sens. J’en ai discuté avec mon équipe : je leur dis une chose, ils traduisent comme ils veulent et diffusent le tout à tous les médias. »
Publié le jeudi 25 décembre 2025 à 14:49