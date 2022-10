Actuellement à Florence où il a battu Corentin Moutet en huitièmes de finale (7−5, 6–4, en 1h26), Alexander Bublik a fait quelques confi­dences à Ubitennis. Le Kazakh a voulu clari­fier ses propos sur le tennis et l’argent, en rappe­lant qu’il était quand même un amou­reux de ce sport.

« Je pense que les médias déforment souvent mes propos et les sortent de leur contexte. C’est vrai que j’ai dit que je jouais au tennis pour l’argent, il y a trois ans. Cependant, je me suis rendu compte que j’aime vrai­ment ce sport et que j’ap­précie d’être un joueur de tennis. Depuis que je suis enfant, je voulais faire ça. Je me souviens parfai­te­ment de m’être déguisé en Federer et Nadal, de m’être regardé devant le miroir en essayant de les imiter. J’ai toujours rêvé de jouer sur les plus grands courts. »

Le 43e mondial jouera sa place dans le dernier carré de l’ATP 250 italien contre J.J. Wolf.