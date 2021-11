Sifflé par une partie du public lors de la rencontre entre son Kazakhstan et le Canada ce dimanche, Alexander Bublik avait eu une réac­tion géniale et pleine d’hu­mour au micro du stade. Qualifié depuis pour les quarts de finale où il défiera la Serbie de Novak Djokovic ce mercredi, le leader de l’équipe kazakh est revenu sur ce moment cocasse.

« Je pense qu’au final, cela fait partie du spec­tacle. Les mêmes personnes qui vous huent vous demandent un auto­graphe vingt minutes plus tard, je n’ai rien contre elles. Demain, ils peuvent être avec moi ou contre moi, mais c’est un spec­tacle, ils viennent et profitent de leur temps. Il est clair qu’ils appré­cient les huées. Je le ferais aussi, pour­quoi pas ? Cela fait partie du jeu. Je trouve ça amusant, en fait. Quant au service à la cuillère, j’ai l’ha­bi­tude de l’uti­liser et je l’ai fait. C’est aussi simple que cela. »