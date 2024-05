L’ancienne joueuse fran­çaise, aujourd’hui consul­tante pour Eurosport mais aussi Amazon Prime fait partie de notre casting de témoins pour notre dossier Rafa dans le numéro 88 de We Love Tennis Magazine. Quand on lui a demandé ce qui va lui manquer le plus quand Rafa ne sera plus là, elle a eu une réponse assez inédite.

« Je pense que c’est son sourire qui va vrai­ment me manquer. Ce sourire quand il croque la Coupe des Mousquetaires, il avait un charme fou, il avait toujours des yeux d’enfant, même à son dixième, onzième, douzième titre… On sentait qu’il y avait toujours autant de fraî­cheur dans sa manière de vivre ces moments‐là, et c’était vrai­ment très chouette »

