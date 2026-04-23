Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic, Andy Murray, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Alexander Zverev, Casper Ruud… De plus en plus de joueurs et anciens joueurs passent du temps sur les parcours de golf durant leur temps libre.
Forfait pour le Masters 1000 de Madrid en raison de sa blessure au poignet, mais de passage dans le podcast du tournoi, Carlos Alcaraz a raconté sa rivalité avec Andy Murray club en main.
« Andy est un salopard, il adore t’agacer… (rires) Quand j’ai dit qu’on était à 1–1 dans nos confrontations, il l’a pris au sérieux. La fois d’après, il m’a à peine adressé la parole et il m’a battu… mais je vais finir par le battre », a plaisanté le numéro 2 mondial.
Alcaraz on playing golf with Andy Murray🎙️:— Alcaraz Updates🐝 (@alcarazzupdates) April 22, 2026
« Andy is a bast*rd by the way, he likes to mess with you…When I said we were tied 1–1 in golf, after the tweets he got serious, and the next time we played he barely even spoke to me and he won… But I’ll get there and beat him »😂 pic.twitter.com/jK1AYD2GuQ
La concurrence fait rage entre les joueurs… et pas que sur les courts de tennis.
Publié le jeudi 23 avril 2026 à 11:14