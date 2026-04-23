Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic, Andy Murray, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Alexander Zverev, Casper Ruud… De plus en plus de joueurs et anciens joueurs passent du temps sur les parcours de golf durant leur temps libre.

Forfait pour le Masters 1000 de Madrid en raison de sa bles­sure au poignet, mais de passage dans le podcast du tournoi, Carlos Alcaraz a raconté sa riva­lité avec Andy Murray club en main.

« Andy est un salo­pard, il adore t’agacer… (rires) Quand j’ai dit qu’on était à 1–1 dans nos confron­ta­tions, il l’a pris au sérieux. La fois d’après, il m’a à peine adressé la parole et il m’a battu… mais je vais finir par le battre », a plai­santé le numéro 2 mondial.

Alcaraz on playing golf with Andy Murray🎙️:



« Andy is a bast*rd by the way, he likes to mess with you…When I said we were tied 1–1 in golf, after the tweets he got serious, and the next time we played he barely even spoke to me and he won… But I’ll get there and beat him »😂 pic.twitter.com/jK1AYD2GuQ — Alcaraz Updates🐝 (@alcarazzupdates) April 22, 2026

La concur­rence fait rage entre les joueurs… et pas que sur les courts de tennis.