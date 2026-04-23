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Carlos Alcaraz : « Andy Murray a pris au sérieux ce que j’ai dit et la fois d’après, il m’a à peine adressé la parole »

Par
Baptiste Mulatier
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Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic, Andy Murray, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Alexander Zverev, Casper Ruud… De plus en plus de joueurs et anciens joueurs passent du temps sur les parcours de golf durant leur temps libre. 

Forfait pour le Masters 1000 de Madrid en raison de sa bles­sure au poignet, mais de passage dans le podcast du tournoi, Carlos Alcaraz a raconté sa riva­lité avec Andy Murray club en main. 

« Andy est un salo­pard, il adore t’agacer… (rires) Quand j’ai dit qu’on était à 1–1 dans nos confron­ta­tions, il l’a pris au sérieux. La fois d’après, il m’a à peine adressé la parole et il m’a battu… mais je vais finir par le battre », a plai­santé le numéro 2 mondial. 

La concur­rence fait rage entre les joueurs… et pas que sur les courts de tennis. 

Publié le jeudi 23 avril 2026 à 11:14

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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