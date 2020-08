Dans une interview accordée au journal AS, le jeune joueur espagnol Carlos Alcaraz a dévoilé les caractéristiques du joueur de tennis parfait selon lui : « Pour moi, le joueur de tennis idéal devrait avoir le revers et le reste de Novak Djokovic, la mentalité de Rafael Nadal, le droit de Roger Federer et le service de John Isner. »

À seulement 17 ans, il est l’un des grands espoirs du tennis espagnol, et évoque ses objectifs : « Mon grand rêve est d’être un jour le numéro un mondial. J’aimerais pouvoir gagner tous les Grands Chelems, mais l’année dernière, quand j’ai fait mes débuts sur l’herbe à Wimbledon, ce fut une expérience formidable. »