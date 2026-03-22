Plus jeune numéro 1 mondial de l’histoire et plus jeune joueur à avoir remporté les quatre tour­nois du Grand Chelem, Carlos Alcaraz s’est imposé comme une véri­table star planétaire.

Ses fans lui témoignent leur admi­ra­tion sous toutes les formes, parfois même les plus inat­ten­dues. L’une de ses admi­ra­trices a ainsi créé, grâce à l’intelligence arti­fi­cielle, un photo­mon­tage la repré­sen­tant en robe de mariée à ses côtés.

En décou­vrant l’image, l’Espagnol a réagi avec humour en lançant à son entraî­neur, Samuel Lopez : « Je me suis marié, mec », le sourire aux lèvres.

Carlos Alcaraz reacts to a poster of his wedding to a tennis fan at Indian Wells 💍😂



[🎥 viajes­con­pau­lina IG] pic.twitter.com/QmS6zCSt9E — Carlos Alcaraz Daily (@alcarazdaily) March 22, 2026

Une scène aussi surpre­nante qu’amusante.