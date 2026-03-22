Plus jeune numéro 1 mondial de l’histoire et plus jeune joueur à avoir remporté les quatre tournois du Grand Chelem, Carlos Alcaraz s’est imposé comme une véritable star planétaire.
Ses fans lui témoignent leur admiration sous toutes les formes, parfois même les plus inattendues. L’une de ses admiratrices a ainsi créé, grâce à l’intelligence artificielle, un photomontage la représentant en robe de mariée à ses côtés.
En découvrant l’image, l’Espagnol a réagi avec humour en lançant à son entraîneur, Samuel Lopez : « Je me suis marié, mec », le sourire aux lèvres.
Carlos Alcaraz reacts to a poster of his wedding to a tennis fan at Indian Wells 💍😂— Carlos Alcaraz Daily (@alcarazdaily) March 22, 2026
[🎥 viajesconpaulina IG] pic.twitter.com/QmS6zCSt9E
Une scène aussi surprenante qu’amusante.
Publié le dimanche 22 mars 2026 à 12:47