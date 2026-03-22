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Carlos Alcaraz : « Je me suis marié ! »

Par
Baptiste Mulatier
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Plus jeune numéro 1 mondial de l’histoire et plus jeune joueur à avoir remporté les quatre tour­nois du Grand Chelem, Carlos Alcaraz s’est imposé comme une véri­table star planétaire.

Ses fans lui témoignent leur admi­ra­tion sous toutes les formes, parfois même les plus inat­ten­dues. L’une de ses admi­ra­trices a ainsi créé, grâce à l’intelligence arti­fi­cielle, un photo­mon­tage la repré­sen­tant en robe de mariée à ses côtés.

En décou­vrant l’image, l’Espagnol a réagi avec humour en lançant à son entraî­neur, Samuel Lopez : « Je me suis marié, mec », le sourire aux lèvres.

Une scène aussi surpre­nante qu’amusante.

Publié le dimanche 22 mars 2026 à 12:47

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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