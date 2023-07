Depuis que Carlos Alcaraz a réalisé l’ex­ploit de battre Novak Djokovic en finale de Wimbledon, le jeune espa­gnol de 20 ans est logi­que­ment et extrê­me­ment solli­cité par les médias.

Dernièrement, ce sont nos confrères argen­tins de Clay qui sont allés inter­roger le numéro 1 mondial sur des sujets un peu diffé­rents comme son rapport à la célébrité.

« Quand j’ai des jours de congé, je propose à mes amis d’aller au super­marché acheter du riz et des hambur­gers pour les préparer à la maison. Les autres se lèvent et me disent de rester, mais j’in­siste : ‘Hé, je viens avec vous, je veux que les choses soient natu­relles’. (…) J’ai l’oc­ca­sion de voyager de temps en temps dans des avions privés, sur des vols avec mon équipe. Mais parfois, je me sens gêné de me mettre dans ces situa­tions où ils portent ma valise, alors que je peux la porter moi‐même. Ou ces joueurs dont je vois que l’en­traî­neur porte leur sac de raquette… Jusqu’à récem­ment, j’ame­nais moi‐même les raquettes au cordeur et je les rame­nais. Ces détails rendent une personne normal, terre‐à‐terre. »