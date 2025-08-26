La vidéo dans les vestiaires où l’on voit Frances qui découvre la nouvelle coupe de cheveux de Carlitos a fait le tour du monde. En confé­rence de presse, Frances a même expliqué qu’il trou­vait ce chan­ge­ment terrible.

Interrogé à ce sujet, le joueur espa­gnol a voulu préciser les choses de façon concrète.

« Frances ment. Frances ment. J’ai vu la vidéo. Il est arrivé ici en disant que c’est terrible. Je sais qu’il ment. Je sais qu’il aime la coupe de cheveux. Il l’aime. Il me l’a dit. Donc non, je n’écoute rien de ce qui sort de sa bouche »