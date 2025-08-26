AccueilInsoliteCarlos Alcaraz : "Tiafoe est juste un menteur"
Carlos Alcaraz : « Tiafoe est juste un menteur »

Antoine Touchard
Par Antoine Touchard

La vidéo dans les vestiaires où l’on voit Frances qui découvre la nouvelle coupe de cheveux de Carlitos a fait le tour du monde. En confé­rence de presse, Frances a même expliqué qu’il trou­vait ce chan­ge­ment terrible. 

Interrogé à ce sujet, le joueur espa­gnol a voulu préciser les choses de façon concrète.

« Frances ment. Frances ment. J’ai vu la vidéo. Il est arrivé ici en disant que c’est terrible. Je sais qu’il ment. Je sais qu’il aime la coupe de cheveux. Il l’aime. Il me l’a dit. Donc non, je n’écoute rien de ce qui sort de sa bouche »

Publié le mardi 26 août 2025 à 10:22

