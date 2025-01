Après son match de charité face à De Minaur, Carlos Alcaraz a été inter­rogé au sujet de son célibat par Andrea Petkovic.

Et l’Espagnol a eu une réponse qui laisse planer le doute.

Alcaraz after his charity match with De Minaur



Petkovic : “Carlos… you’re not engaged… still on the market.”



*crowd goes wild*



Alex : “Ayyyyyyeee…”



Carlos : “Who knows this year 😂 no enga­ge­ment so far. I laughed with some close people that during the break, 3 or 4 players… pic.twitter.com/FnZEejZjQN