Mariée, heureuse, retraitée du tennis, plus le temps passe, plus on voit Caroline raquette à la main sur les courts de…padel.

Dernièrement, elle a carré­ment pris une « indiv » surement pour parfaire sa tech­nique dans les situa­tions qui sont éloi­gnées du tennis. On pense notam­ment au jeu avec les vitres.

Les rumeurs circulent donc sur sa moti­va­tion autour de cette disci­pline où sa puis­sance, sa vitesse de jambes, et sa tech­nique pour­raient faire un malheur.

Fraîchement retraitée, Caroline Garcia a disputé une partie de padel avec Max Verstappen. 🇫🇷🏎️ pic.twitter.com/vaV0GqIgCI — Avantage Tennis 🎾 (@AvantageTennis_) September 10, 2025

Certains espèrent même une asso­cia­tion avec Alizé Cornet qui joue régu­liè­re­ment à Esprit Padel le centre crée par son frère à St Priest à côté de Lyon.