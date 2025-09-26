AccueilInsoliteCaroline Garcia a déjà repris la raquette
Caroline Garcia a déjà repris la raquette

Mariée, heureuse, retraitée du tennis, plus le temps passe, plus on voit Caroline raquette à la main sur les courts de…padel.

Dernièrement, elle a carré­ment pris une « indiv » surement pour parfaire sa tech­nique dans les situa­tions qui sont éloi­gnées du tennis. On pense notam­ment au jeu avec les vitres. 

Les rumeurs circulent donc sur sa moti­va­tion autour de cette disci­pline où sa puis­sance, sa vitesse de jambes, et sa tech­nique pour­raient faire un malheur.

Certains espèrent même une asso­cia­tion avec Alizé Cornet qui joue régu­liè­re­ment à Esprit Padel le centre crée par son frère à St Priest à côté de Lyon.

Publié le vendredi 26 septembre 2025 à 09:20

