Surprise et battue par l’Egyptienne Mayar Sherif (6–7(2), 3–6), ce samedi au troi­sième tour du WTA 1000 de Madrid, Caroline Garcia traverse une période compli­quée depuis sa finale disputée et perdue sur le tournoi de Monterrey le 5 mars dernier.

Si elle a fait plus que le job en permet­tant à l’équipe de France de se quali­fier pour les phases finales de Billie Jean King Cup face à la Grande‐Bretagne, la Lyonnaise affiche depuis un bilan de 4 victoires pour 4 défaites sur le circuit principal.

Après la rencontre, elle a expliqué qu’elle se frus­trait et s’éner­vait plus qu’a­vant. C’est d’ailleurs exac­te­ment ce qu’il s’est passé au cours de la rencontre lors­qu’elle s’est direc­te­ment adressée à un spec­ta­teur qui lui disait qu’elle pouvait toujours gagner le match. « Tu veux prendre la raquette et venir jouer peut‐être ? », lui a alors sèche­ment demandé Caro, visi­ble­ment pas dési­reuse de rece­voir des conseils de la part d’autres personnes que son clan.