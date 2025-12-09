Nos confrères de l’Equipe ont joint l’ancienne joueuse française pour en savoir plus au sujet de la fameuse offre reçue par la Française pour sponsoriser son podcast qui se veut un espace de liberté. Comme l’affirme Caro la décision a été facile à prendre…
« Quand on a vu le montant, c’est sûr qu’on a halluciné. J’ai la chance que mes résultats sportifs m’aient permis d’avoir une sécurité financière. On n’a pas commencé le podcast en se disant qu’on allait gagner des milliers et des milliers d’euros. C’est sûr que, quand tu arrêtes ta carrière, entre ce que tu gagnais avant et ce que tu peux gagner après, il n’y a pas le même nombre de zéros donc tu peux te poser des questions. Mais on a envie de voir les choses sur le long terme, d’être alignés sur nos valeurs et d’avoir le respect du circuit. Sur Instagram, des joueurs et des joueuses ont commenté ou liké ma publication. Pour nous, le plus important, c’est que notre plateforme soit respectée, que les joueurs et les joueuses se sentent à l’aise pour venir et parler avec honnêteté, sans jugement, sur tous les sujets. La haine des réseaux qui vient souvent des parieurs toxiques est un sujet dont on doit parler »
Publié le mardi 9 décembre 2025 à 08:45