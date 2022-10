Caroline Garcia réalise une deuxième moitié de saison remar­quable avec notam­ment trois titres et une demi‐finale à l’US Open. Cette belle année 2022 a permis à la Lyonnaise de se quali­fier pour les WTA Finals qui prennent place à Fort Worth au Texas du 31 octobre au 7 novembre.

La Française est déjà sur place et parait visi­ble­ment détendue avant le début de la compé­ti­tion. Elle en a profité pour repérer les lieux et faire un peu de shop­ping. Elle a respecté la coutume texane en s’of­frant un chapeau et une paire de botte pour « amadouer » le public américain.

Everything’s bigger in Texas…even the selec­tion of boots ! pic.twitter.com/qf9tcz73ua — Jimmie48 Photography (@JJlovesTennis) October 27, 2022

Alors que le tirage au sort a lieu ce vendredi, la sixième joueuse mondiale aura alors le temps de peau­finer sa prépa­ra­tion en fonc­tion de ses adversaires.