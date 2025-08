Casper Ruud n’est pas connu pour être un grand joueur de gazon, et c’est d’ailleurs pour cela qu’il décide géné­ra­le­ment de son plein gré de ne pas parti­ciper à la saison sur cette surface, comme ça a été le cas cette année.

Le Norvégien a donc fait une croix sur Wimbledon cette année, mais pas de quoi le déce­voir, puis­qu’il avait d’autres choses en tête, comme il l’a expliqué à Tennis Channel.

« J’ai eu le temps d’or­ga­niser mon mariage pour l’année prochaine. J’étais très impliqué dans les prépa­ra­tifs et j’avais du temps pour faire d’autres choses qu’on n’a géné­ra­le­ment pas le temps de faire, donc c’était sympa. Comme je n’ai pas joué sur gazon, j’ai eu le temps de faire quelques voyages pour trouver le lieu idéal, et on l’a fait. Je ne vous dirai donc pas le lieu, je vous dirai la date, ce sera l’été prochain. Super. Mais le lieu devrait être une surprise, mais c’était sympa, c’était vrai­ment amusant, juste d’être impliqué. Je voulais avoir mon mot à dire sur le lieu et l’heure, et savoir un peu ce que je paie. »