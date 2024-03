Le joueur norvé­gien a été inter­rogé sur la fin de la série Break Point sur Netflix qui n’aura duré que deux années. Selon Casper, cela n’est pas éton­nant du tout.

« Je n’ai pas trouvé deux heures de plus dans ma journée pendant Roland Garros pour les inviter à prendre le café avec moi et ma petite amie. C’était la première chose à faire. Vous devez en quelque sorte les inviter à faire ces choses si vous voulez plus de temps à l’écran. Ce n’est pas mon cas. C’est la raison pour laquelle je pense que les choses se sont passées comme elles se sont passées. D’ailleurs de façon général, j’au­rais aimé que l’on se concentre davan­tage sur les vrais résul­tats, les vrais matchs et les histoires qui se cachent derrière les matchs »