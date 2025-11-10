S’il y a bien un joueur pour lequel personne n’aurait misé sur un changement capillaire aussi radical, c’est bien Casper Ruud ! Et pourtant, le Norvégien, deuxième remplaçant pour le Masters de Turin, s’est présenté avec les cheveux coupés très courts, à l’instar de Carlos Alcaraz lors de l’US Open. En voyant la nouvelle coiffure de son collègue, le Murcien affichait d’ailleurs un énorme sourire, visiblement admiratif de la prise de risque.
Casper Ruud showing Alcaraz a new haircut— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 9, 2025
The Victor Barber influence 😭😭😭
(via @atptour) pic.twitter.com/IyRlYbUfaX
Pas certain que cette nouvelle coupe fasse quand même l’unanimité sur le circuit…
Publié le lundi 10 novembre 2025 à 12:17