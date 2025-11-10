AccueilInsoliteCasper Ruud imite Alcaraz, Carlos se marre !
Casper Ruud imite Alcaraz, Carlos se marre !

S’il y a bien un joueur pour lequel personne n’au­rait misé sur un chan­ge­ment capil­laire aussi radical, c’est bien Casper Ruud ! Et pour­tant, le Norvégien, deuxième rempla­çant pour le Masters de Turin, s’est présenté avec les cheveux coupés très courts, à l’instar de Carlos Alcaraz lors de l’US Open. En voyant la nouvelle coif­fure de son collègue, le Murcien affi­chait d’ailleurs un énorme sourire, visi­ble­ment admi­ratif de la prise de risque.

Pas certain que cette nouvelle coupe fasse quand même l’una­ni­mité sur le circuit…

Publié le lundi 10 novembre 2025 à 12:17

