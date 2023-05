Lors du média day, l’am­biance est plus convi­viale que pendant le tournoi et quelques fois certaines ques­tions peuvent être plus « people ».

C’est ce qu’il est arrivé avec Casper Ruud puisque un confrère lui a demandé si effec­ti­ve­ment il ressem­blait avec un chan­teur connu. Casper qui ne manque pas d’hu­mour a répondu avec préci­sion même s’il pense que Karen est mieux place dans ce registre.

« J’ai vu des photos où effec­ti­ve­ment, sur certaines, on se ressemble plus que sur d’autres. C’est amusant. Quelques autres joueurs aussi pour lesquels je trouve qu’ils ont des ressem­blances avec des personnes connues. Celui qui me frappe le plus, c’est Khachanov et l’un des frères Hemsworth. C’est d’ailleurs une blague. Je ne crois pas être au même niveau de ressem­blance avec Niall Horan. C’est amusant comment les fans et les gens s’amusent avec ça, mettent ces photos en ligne. C’est toujours amusant pour nous, mais je n’y ai pas trop pensé »