Casper Ruud a vécu une fin de saison 2022 mouvementée.

Car seule­ment quelques jours après avoir bouclé sa saison suite à sa défaite face à Novak Djokovic en finale du Masters du Turin, le Norvégien s’est envolé aux côtés de Rafael Nadal pour une tournée sud‐américaine de matchs exhi­bi­tions. Un voyage durant lequel le 3e joueur mondial a eu le temps d’ap­prendre à connaître le Majorquin.

Interrogé durant cette tournée par nos confrères argen­tins de Clay Tenis, le dernier fina­liste de Roland‐Garros, grand fan de golf comme Nadal, a reconnu que ses duels face à Rafa sur un green étaient parfois plus acharnés que sur un court de tennis.

« Non, mon golf n’est pas meilleur que le sien. Nous avons joué deux fois et il m’a battu les deux fois. Oui, c’est très, très compé­titif. Plus compé­titif que sur un court de tennis, même. Il est vrai­ment bon, nous n’avons pas joué depuis quelques années en fait, mais j’es­père que nous le ferons à nouveau bientôt. »