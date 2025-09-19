Lors de la conférence de presse de la Team Europe à San Francisco, où va se tenir la neuvième édition de la Laver Cup, Casper Ruud a déclenché les rires de ses coéquipiers lorsqu’il a été interrogé sur la grossesse de sa fiancée.
Casper, asked about 👶:— Oleg S. (@AnnaK_4ever) September 19, 2025
« I didn’t play Wimbledon this year so there was time to do something different » 🤣
🎥 @LaverCup pic.twitter.com/JHrm8jdJJe
« Ce que cela va changer dans ma vie sur le circuit ? Non, honnêtement, je n’y ai pas vraiment réfléchi, non (rires). Disons simplement que je n’ai pas joué à Wimbledon cette année et qu’il était temps de faire quelque chose de différent (rires). Nous avons donc quelque chose de spécial à venir cette année. J’ai travaillé en dehors des courts et nous sommes prêts pour l’année prochaine, une année passionnante », a déclaré le triple finaliste en Grand Chelem qui deviendra papa pour la première fois.
Publié le vendredi 19 septembre 2025 à 15:46