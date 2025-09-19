AccueilInsoliteCasper Ruud, qui va devenir papa : "Je n'ai pas joué à...
Casper Ruud, qui va devenir papa : « Je n’ai pas joué à Wimbledon cette année donc il était temps de faire quelque chose de différent »

Par Baptiste Mulatier

Lors de la confé­rence de presse de la Team Europe à San Francisco, où va se tenir la neuvième édition de la Laver Cup, Casper Ruud a déclenché les rires de ses coéqui­piers lorsqu’il a été inter­rogé sur la gros­sesse de sa fiancée.

« Ce que cela va changer dans ma vie sur le circuit ? Non, honnê­te­ment, je n’y ai pas vrai­ment réfléchi, non (rires). Disons simple­ment que je n’ai pas joué à Wimbledon cette année et qu’il était temps de faire quelque chose de diffé­rent (rires). Nous avons donc quelque chose de spécial à venir cette année. J’ai travaillé en dehors des courts et nous sommes prêts pour l’année prochaine, une année passion­nante », a déclaré le triple fina­liste en Grand Chelem qui deviendra papa pour la première fois. 

Publié le vendredi 19 septembre 2025 à 15:46

