Lors de la confé­rence de presse de la Team Europe à San Francisco, où va se tenir la neuvième édition de la Laver Cup, Casper Ruud a déclenché les rires de ses coéqui­piers lorsqu’il a été inter­rogé sur la gros­sesse de sa fiancée.

Casper, asked about 👶:



« I didn’t play Wimbledon this year so there was time to do some­thing different » 🤣



🎥 @LaverCup

« Ce que cela va changer dans ma vie sur le circuit ? Non, honnê­te­ment, je n’y ai pas vrai­ment réfléchi, non (rires). Disons simple­ment que je n’ai pas joué à Wimbledon cette année et qu’il était temps de faire quelque chose de diffé­rent (rires). Nous avons donc quelque chose de spécial à venir cette année. J’ai travaillé en dehors des courts et nous sommes prêts pour l’année prochaine, une année passion­nante », a déclaré le triple fina­liste en Grand Chelem qui deviendra papa pour la première fois.