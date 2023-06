Un jour­na­liste a posé une ques­tion très inso­lite à Casper Ruud après sa victoire au deuxième tour ce mercredi contre Giulio Zeppieri (6−3, 6–2, 4–6, 7–5) : s’il se retrou­vait sur une ile déserte avec un joueur, qui choisirait‐il ?

« Pour répondre à ta ques­tion, d’ailleurs, merci de l’avoir posée, elle est très bonne. L’année dernière, j’ai passé des moments incroyables (lors de la Laver Cup en septembre 2022, ndlr), je me souviens des quatre légendes (Roger, Rafa, Novak et Andy), ils se sont bien amusés. Ils faisaient des blagues tout le temps. Roger était de très bonne humeur, même si bien sûr lors de son dernier match, c’était très triste. Mais sinon, tout le monde faisait des blagues. Donc, l’un de ces quatre. C’est certain, j’ai­me­rais bien être avec eux sur une île déserte. »