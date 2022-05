10e joueur mondial cette semaine et faisant désor­mais partie des têtes connues du circuit profes­sionnel, Casper Ruud n’est cepen­dant pas si connu que cela au sein de son propre pays, la Norvège. Dépassé en termes de noto­riété par d’autres spor­tifs norvé­giens, Casper peut donc faire ses courses sans être vrai­ment enquiquiné.

« Je ne me fais toujours pas pour­suivre quand je me promène en ville, donc c’est bien, je suppose. Nous avons d’autres athlètes qui sont plus célèbres, comme Haaland, le joueur de foot­ball, qui est peut‐être actuel­le­ment la plus grande star du sport en Norvège. Il y a aussi d’autres noms comme Karsten Warholm, médaillé d’or olym­pique au 400m haies. Ou Ingebrigsten, qui a égale­ment remporté l’or dans le 1500m. Quant à moi, je ne me sens pas encore comme une star. Souvent, au super­marché, les gens me disent : ‘J’ai déjà vu votre visage, je crois que je vous ai déjà vu’ (rires). D’autres me souhaitent simple­ment bonne chance, me disent de conti­nuer, ce qui est agréable. »